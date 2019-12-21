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Топ-10 самых популярных соцсетей в мире

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Без них мы не только не представляем себе наше свободное время, но зачастую они становятся важным рабочим инструментом.

Ниже мы расскажем о 10 самых популярных социальных сетях в мире, пишет ru.oxu.az

10. Reddit

Reddit - cоциальный новостной сайт, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете.

Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения: наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта.

9. Sina Weibo

Sina Weibo — китайский сервис микроблогов, запущенный компанией Sina Corp 14 августа 2009 г.

Являясь своего рода гибридом между "Твиттером" и Facebook, сервис считается одним из самых популярных сайтов в Китае.

8. TikTok/Douyin


TikTok - cоциальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

В Китае известна как Douyin. Запущенная в сентябре 2016 г., на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых

7. QQ


QQ — наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями.

Первоначально название QQ было OICQ: название базировалось на уже существующем сервисе мгновенного обмена сообщениями ICQ.

Как и большинство клиентов для обмена быстрыми сообщениями, Tencent QQ скопировал особенности своих конкурентов.

Интерфейс ранней версии мессенджера Tencent был почти идентичен ICQ, но с развитием программа стала все более походить на Windows Live Messenger.

6. Instagram

Instagram - приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

В апреле 2012 г. Instagram был приобретен компанией Facebook. Цена покупки составила $300 млн денежными средствами и 23 млн акций компании, что в общей сложности составило $1 млрд.

На 2018 г. число зарегистрированных пользователей составило 1,1 млрд человек.

5. WeChat

WeChat - мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработана китайской компанией Tencent, первый релиз был выпущен в январе 2011 г.

WeChat поддерживает текстовые сообщения, передачу голосовых сообщений, рассылку сообщений множеству адресатов, возможность делиться фотографиями и видео.

Есть возможность обмениваться контактами через Bluetooth, и, при желании, имеются разнообразные способы установления контактов со случайными людьми.

Сервис интегрирован с социальными сетями, такими как Facebook и Tencent QQ. Есть возможность обрабатывать фотографии фильтрами и добавлять к ним надписи, также в WeChat доступен сервис машинного перевода.

Число пользователей составляет 1,13 млрд по состоянию на октябрь 2019 г.

4. Facebook Messenger

Facebook Messenger - приложение для обмена мгновенными сообщениями и видео, созданное Facebook.

Оно интегрировано с системой обмена сообщениями на основном сайте Facebook и построено на базе открытого протокола MQTT.

3. WhatsApp

WhatsApp - популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи.

Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, аудио и электронные документы через интернет. Клиент работает на платформах Android, iOS, Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, KaiOS, а также ОС Windows и в виде веб-приложения.

С 2016 г. приложение официально стало бесплатным и по сей день является таковым: пользователь оплачивает лишь использованный приложением интернет-трафик. Приложением пользуется более миллиарда человек.

2. YouTube

YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео.

YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями.

По состоянию на октябрь 2019 г. число пользователей достигло 2 млрд человек.

1. Facebook

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания.

Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu.

Начиная с сентября 2006 г. сайт доступен для всех пользователей интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты.

По состоянию на октябрь 2019 г. число пользователей соцсети достигло 2,41 млрд человек.
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