В Борисове мужчина подошел к милиционерам с гранатой без чеки

К счастью, граната оказалась безопасным муляжом из игры в страйкбол. Видео: УВД Миноблисполкома.

ЧП произо шло в райцентре на Минщине в пятницу, 20 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.





Днем, пишет kp.by, около 12.30 часов, к милиционерам на улице Чапаева подошел человек с гранатой. Мужчина показал "лимонку" и сказал, что достал чеку и не знает, что ему теперь делать дальше.





– Горожанин просил помощи у правоохранителей. По его словам, он хотел разыграть приятеля: взял гранату, вытащил чеку, но потом потерял ее и дальше не знал, что со всем этим делать, – сказали в пресс-службе.





Правоохранители в отличие от 45-летнего борисовчанина не растерялись. Милиционеры зафиксировали чеку, положили гранату на землю, накрыли каской, обложили бронежилетами и позвонили специалистам. Место происшествия было оцеплено.









Прибывшие сотрудники саперно-пиротехнической группы сразу определили, что граната не является боеприпасом. Мужчина принес муляж из «страйкбола», не представляющий реальной опасности. Фигурант задержан на время разбирательства.



