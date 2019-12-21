ЕАБР: нефтяной форс-мажор ухудшил состояние внешней торговли Беларуси





Евразийский банк развития констатировал заметное ухудшение состояния внешней торговли Беларуси. В качестве основной причины эксперты банка назвали сокращение экспорта белорусских нефтепродуктов, которое было вызвано поставками "грязной" нефти в апреле и ликвидацией последствий форс-мажора, сообщает «Интерфакс-Запад».





"По данным Белстата, отрицательное сальдо торгового баланса (торговля товарами) по итогам десяти месяцев текущего года составило $4,5 млрд, что более чем на $1 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - отмечается в ежемесячном обзоре экономик стран-участниц ЕАБР.





Эксперты банка пояснили, что динамика показателя прежде всего объясняется существенным ухудшением состояния торговли со странами вне СНГ: профицит в январе-октябре 2018 года в размере $1,1 млрд сменился дефицитом в $1,1 млрд в январе-октябре 2019 года. "Причины: сокращение поставок белорусских нефтепродуктов, укрепление реального курса рубля к евро и доллару США, а также замедление экономического роста в странах – основных торговых партнерах", - говорится в обзоре.









В целом эксперты банка характеризуют ситуацию в экономике Беларуси как "сохранение сдержанной экономической активности". ВВП Беларуси по итогам января-октября 2019 года вырос на 1,1% (в январе-ноябре также рост на 1,1%). "Поддержку экономике в октябре текущего года оказало расширение выпуска сельского хозяйства после низких показателей предыдущего года, а также увеличение объема строительных работ и предоставляемых услуг в отрасли информации и связи", - считают эксперты.





По их мнению, сдерживало экономическую активность в Беларуси сокращение производства калийных удобрений (на 27,4% в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года) из-за ремонтных работ на ОАО "Беларуськалий", а также переоцененность национальной валюты".





Кроме того, "в октябре отмечено замедление динамики розничного товарооборота, что может объясняться снижением интенсивности потребительского кредитования и, в целом, исчерпанием отложенного спроса".





В обновленном обзоре ЕАБР подтвердил свой прогноз по росту экономики Беларуси в 2019 году на уровне 1,2%. "Мы ожидаем, что экономическая активность в республике в оставшиеся месяцы текущего года будет находиться вблизи равновесия и темп прироста ВВП по итогам 2019 года составит 1,2%", - отмечают эксперты.





Как сообщалось, в апреле "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступившей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены. Затем проводилась очистка белорусских участков "Дружбы" от "грязной" нефти, в РФ было возвращено более 1,2 млн загрязненного сырья. Беларусь и Россия в мае начали на межправительственном уровне обсуждать вопросы компенсации убытков Минску от поставок некондиционной нефти.









Беларусь надеется до конца года выработать совместно с РФ решение по вопросу компенсации потерь из-за некондиционной нефти, которые в Минске оценивают на уровне более $70 млн.



