В Беларуси изъята самая крупная партия героина за всю историю

Героин поставлялся из Афганистана в страны ЕС. Беларусь была транзитной страной.





Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в Минске задержаны иностранцы. Героин хранился на арендованном складе в столице. Подробности дела МВД обещает сообщить на брифинге в понедельник.