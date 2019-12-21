В Беларуси изъята самая крупная партия героина за всю историю
Милиция изъяла самую крупную партию героина за всю историю Беларуси. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресекли деятельность организованной группы.
Героин поставлялся из Афганистана в страны ЕС. Беларусь была транзитной страной.
Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в Минске задержаны иностранцы. Героин хранился на арендованном складе в столице. Подробности дела МВД обещает сообщить на брифинге в понедельник.
11:28 21/12/2019
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