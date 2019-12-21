В Киеве задержаны трое белорусов за драку с полицейскими

Инцидент произошел днем в пятницу, 20 декабря, на улице Крещатик. "Группа агрессивно настроенных лиц" подошла к полицейским и начала нецензурно выражаться.





"В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку", — говорится в сообщении.





Полицейские в ответ также применили слезоточивый газ, а один сотрудник даже выстрелил в воздух.





В результате в полицейское управление было доставлено восемь человек, трое из них белорусы – они задержаны. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").





После стычки четверым полицейским потребовалась медицинская помощь.



