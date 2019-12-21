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Идет следствие: тела двух мужчин нашли в водохранилище «Криница»

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, найдены деньги, документы и другие личные вещи погибших. «Также обнаружен с механическими повреждениями автомобиль, принадлежавший одному из мужчин, на котором они передвигались в деревне Заречье Минского района», — цитирует Татьяну Белоног БЕЛТА.

Фото УСК по Минской области

В Минском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, их тела нашли в водохранилище «Криница» сотрудники спасательной станции.

Прибывшие на место следователи, сотрудники милиции и эксперты осмотрели место происшествия, местность, зафиксировали следовую картину. Работу следственно-оперативной группы координировал на месте лично начальник УСК по Минской области Андрей Лис.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, по установлению причины смерти мужчин. С целью выяснения обстоятельств, сопутствующих и приведших к их гибели, следователи работают с родственниками, знакомыми, устанавливают возможных очевидцев происшествия. Исследуются изъятые следы, объекты, проверяется несколько версий произошедшего», — проинформировала Татьяна Белоног.

Родственники и коллеги разыскивали мужчин с 10 декабря. Их тела были найдены утром 16 декабря.
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