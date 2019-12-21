В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря, самый короткий день начнется около 7 утра, ночь – спустя 8 часов, примерно около 15:00 и продлится 17,5 часов. Interfax.by разбирался , что можно, а что нельзя делать в этот "самый темный" день в году.

Энергетика

Уверенность в том, что день зимнего солнцестояния обладает мощной энергетикой, появилась еще у наших предков. Считалось, что в этот день старое солнце "умирает", а новое "рождается". Соответственно, сутки буквально наполнены духом перерождения. В дохристианское время зимнее солнцестояние считалось большим праздником "непобедимого Солнца".





Кроме того, например, в тибетской астрологии считается, что в этот день происходит масштабный приток оптимизма. Так как человек по своей природе довольно трудно переносит отсутствие света, а зимнее солнцестояние как бы переключает режим "тьмы" на "свет".





Существует поверье, что вместе с Солнцем каждый человек в этот день может, как бы заново родиться. Начать менять себя. Но важно помнить, что, как и дни становятся длиннее постепенно, так и перемены в жизни тоже будут происходить не сразу, а по чуть-чуть.

Что нельзя делать

Накануне зимнего солнцестояния астрологи рекомендуют не устраивать шумных гуляний, воздержаться от употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи.





Если вы все еще не провели генеральную уборку своего жилья к Новому году, то 21 декабря – отличный повод. Потому что встречать самый короткий день в году в грязном жилище категорически нельзя. Иначе неприятности и неудачи будут преследовать в течение следующего года.





Очищение касается не только материальной стороны, но и духовной. Разберитесь со своими мыслями, эмоциями. Не забывайте, что за несколько дней до "перерождения" Солнца активизируются темные силы, поэтому по-максимуму старайтесь не подпитывать их негативом. Кстати, если вы состоите в тяжелых, гнетущих отношениях, канун солнцестояния – хорошее время, чтобы определить, хотите ли вы это все продолжать или лучше набраться сил и шагнуть в свободное будущее.





В самый короткий день года нельзя жадничать. Считается, что всем, кто будет щедр, наступающий год возместит все вдвойне. Так же рекомендуется до 22 декабря раздать все долги.

Что можно делать

Зимнее солнцестояние – время для принятия важных решений. Лучше всего будет определиться с целями, записать себе все, что хотите получить. А как проснетесь, можете начинать медитировать и визуализировать желаемое.





Если вы долго сомневаетесь по какому-либо поводу, в день зимнего солнцестояния можно, наконец, разрешить вопрос. Энергия Вселенной в этом поможет.





Можно 22 декабря начать новое дело. Главное, чтобы вы точно знали, чего хотите в конечном счете. Не беритесь за глобальные вещи, будет достаточно чего-то малого. Например, хотите выучить новый язык – найдите и запишитесь на подходящие курсы.





Так же можно загадывать желания. Считается, что все обязательно сбудется.





Если у вас еще не наряжена ёлка, отлично. Можно поставить ее в воскресенье, а в качестве игрушек использовать символы своих целей. Так и праздничное настроение разбудите и своеобразное "вишдерево" будете иметь перед глазами.





Утром 22 декабря рекомендуется поприветствовать Солнце после самой длительной ночи, сказать ему спасибо за возвращение, за то, что дает нам жизнь.

Приметы и традиции

По природным явлениям 22 декабря, можно предсказать, что будет происходить в природе в дальнейшем:





Если в этот день наблюдается безветренная погода, то в следующем году будет богатый фруктовый урожай.





Утром начнётся буря - оставшееся зимнее время будет снежным.





Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.





Погода 22 декабря будет такой же через десять дней. Если в этот день начнется метель, то Новый год будет таким же снежным.





Если вы хотите обильный урожай – надо потрясти в этот день дерево.





Дождливо в этот день – ожидайте мокрую весну.





Иней на деревьях символизирует хороший урожай летом.

Гадания

В день зимнего солнцестояния можно погадать:





можно взять семена и закопать в горшок, если появлялись ростки до Нового года, то год будет урожайным 100%. После того, как наступит весна, нужно пересадить это растение в землю;

чтобы привлечь удачу в дом, нужно утром поставить стакан с водой, а вечером выпить, в уме повторяя "Удача приди, счастье приди, горе уходи";





если хотите улучшить своё финансовое благополучие ночью 21 декабря положите монеты напротив зеркала и говорите "Монета к монетке, желание к желанию, пусть всё сбудется в Новом году";

самое сокровенное желание может исполниться, если его написать на бумажке и сжечь в День зимнего солнцестояния.



