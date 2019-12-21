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Названы самые яркие туристические места. Чернобыльская зона вошла в мировой рейтинг

CNN Travel составил рейтинг самых ярких туристических мест мира в 2019 году. Список опубликован на официальной странице издания.

Фото Pixabay

Эксперты проанализировали изменения на туристическом рынке на протяжении года и составили рейтинг мест по отзывам туристов.

Чернобыльская зона отчуждения заняла четырнадцатое место из 19.

Самые яркие туристические места мира 2019 года:

1. Сельская часть Италии.

2. Тематический парк "Звездные войны" во Флориде и Калифорнии.

3. Аэропорт Чанги в Сингапуре.

4. Аэропорт LaGuardia в Нью-Йорке.

5. Парижский Собор Нотр-Дам Де Пари.

6. Собор Саграда Фамилия в Барселоне.

7. Вашингтонский Обелиск.

8. Национальный парк "Гранд Каньон" в американской Аризоне.

9. Национальный парк "Индиана Дюнс".

10. Австралия.

Также в список пошли Военно-воздушная база "Зона 51" в Неваде, Ангола, Багамы, Великобритания, Япония, Гонконг, Амстердам и Лазурное побережье Турции.
belta.by
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