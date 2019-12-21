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Эксперты проанализировали изменения на туристическом рынке на протяжении года и составили рейтинг мест по отзывам туристов.





Чернобыльская зона отчуждения заняла четырнадцатое место из 19.





Самые яркие туристические места мира 2019 года:





1. Сельская часть Италии.





2. Тематический парк "Звездные войны" во Флориде и Калифорнии.





3. Аэропорт Чанги в Сингапуре.





4. Аэропорт LaGuardia в Нью-Йорке.





5. Парижский Собор Нотр-Дам Де Пари.





6. Собор Саграда Фамилия в Барселоне.





7. Вашингтонский Обелиск.





8. Национальный парк "Гранд Каньон" в американской Аризоне.





9. Национальный парк "Индиана Дюнс".





10. Австралия.





Также в список пошли Военно-воздушная база "Зона 51" в Неваде, Ангола, Багамы, Великобритания, Япония, Гонконг, Амстердам и Лазурное побережье Турции.



