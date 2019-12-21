Названы самые яркие туристические места. Чернобыльская зона вошла в мировой рейтинг
CNN Travel составил рейтинг самых ярких туристических мест мира в 2019 году. Список опубликован на официальной странице издания.
Фото Pixabay
Эксперты проанализировали изменения на туристическом рынке на протяжении года и составили рейтинг мест по отзывам туристов.
Чернобыльская зона отчуждения заняла четырнадцатое место из 19.
Самые яркие туристические места мира 2019 года:
1. Сельская часть Италии.
2. Тематический парк "Звездные войны" во Флориде и Калифорнии.
3. Аэропорт Чанги в Сингапуре.
4. Аэропорт LaGuardia в Нью-Йорке.
5. Парижский Собор Нотр-Дам Де Пари.
6. Собор Саграда Фамилия в Барселоне.
7. Вашингтонский Обелиск.
8. Национальный парк "Гранд Каньон" в американской Аризоне.
9. Национальный парк "Индиана Дюнс".
10. Австралия.
Также в список пошли Военно-воздушная база "Зона 51" в Неваде, Ангола, Багамы, Великобритания, Япония, Гонконг, Амстердам и Лазурное побережье Турции.
08:15 21/12/2019
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