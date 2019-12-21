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Звание «Ученый года НАН Беларуси – 2019» присвоено скандальному историку Александру Ковалене

Президиум НАН Беларуси утвердил результаты конкурса «Ученый года Национальной академии наук Беларуси – 2019».

Было принято решение присвоить звание «Ученый года Национальной академии наук Беларуси – 2019» академику-секретарю Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, члену-корреспонденту НАН Беларуси, доктору исторических наук Александру Ковалене. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе НАН Беларуси. 

фото Тамары Хамицевич

Александр Коваленя – известный в нашей стране и за рубежом ученый в области исторической науки. Основные направления его научной деятельности – исследование истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, партизанского движения и подпольной борьбы на оккупированной территории Беларуси (1941–1944 гг.), молодежного движения ХХ века.



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