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13 декабря Печерский районный суд города Киева арестовал Юлию Кузьменко до 8 февраля 2020 года. Защита женщины подала апелляцию. Судебное заседание должно было пройти утром 20 декабря, но его перенесли, потому что не явились прокуроры.





Сама подозреваемая и ее сторонники отказались покидать помещение. Зал суда блокировали около 100 человек. Спецназ взял зал суда штурмом.

В итоге силовикам удалось вывести Кузьменко из зала суда. После штурма в зале и коридорах суда остались пробитые стены, поломанные скамьи и вырванные дверные ручки, пишет Страна.ua.





Фото: strana.ua

Юлия Кузьменко — 40-летняя врач-хирург и волонтер. По версии следствия, Кузьменко закладывала взрывчатку под машину Шеремета. В суде женщина заявила, что первый раз услышала фамилию Шеремета в день его убийства и стала искать в интернете, кто это. Она также написала письмо матери погибшего журналиста.









О задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил 12 декабря. Спустя несколько часов полиция назвала их имена — врач и волонтер Юлию Кузьменко, добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко.



