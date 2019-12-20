Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Могилеве продавалось российское детское питание с повышенным содержанием нитратов

В магазинах Могилева обнаружили в продаже детское питание с повышенным содержанием нитратов, сообщает Могилевская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов.

Питание торговой марки «Спелёнок» для детей старше 4 месяцев производится российским ОАО  «Сады Придонья», пишет reform.by

Лабораторные испытание показали, что в кабачковом пюре норма содержания нитратов была превышена в разных партиях товара в 1,45 раз и в 1,21 раз. В пюре из капусты брокколи норма была превышена в разных партиях товара 1,5 раз и в 1,55 раз.

Детское питание запретили продавать в магазинах и ввозить в Беларусь.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru