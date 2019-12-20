Питание торговой марки «Спелёнок» для детей старше 4 месяцев производится российским ОАО «Сады Придонья», пишет reform.by





Лабораторные испытание показали, что в кабачковом пюре норма содержания нитратов была превышена в разных партиях товара в 1,45 раз и в 1,21 раз. В пюре из капусты брокколи норма была превышена в разных партиях товара 1,5 раз и в 1,55 раз.





Детское питание запретили продавать в магазинах и ввозить в Беларусь.



