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Инженера «Беларуськалия» задержали с наркотиками в Солигорске

В Солигорске задержали главного инженера одного из рудников на «Беларуськалии». У мужчины нашли запрещенное наркотическое вещество. Вскоре его уволили с предприятия.

Информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе УВД Миноблисполкома, расследованием занимается Следственный комитет в Солигорске. Получить оперативный комментарий в пресс-службе СК Минской области пока не удалось.

Задержанный не только работал на «Беларуськалии», он также соавтор патента одной из технологий добычи калийной соли, кандидат технических наук. На предприятии информацию о задержании не комментируют.
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