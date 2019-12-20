Кто не справился сам - в помощи уже не нуждается

25 декабря 1979 года Советский Союз ввёл войска в Афганистан. Незадолго до того там произошла революция, и, по официальной версии, "ограниченный советский контингент" должен был "оказать помощь братскому афганскому народу".





Советские войска застряли в Афганистане на 10 лет. Через мясорубку войны прошли тридцать тысяч белорусов. 771 из них погиб, более полутора тысяч получили ранения.





Долгие годы многие из них страдали от посттравматического стрессового расстройства, для которого в СССР и постсоветских странах не было ни названия, ни врачей. Накануне сороковой годовщины ввода войск в Афганистан Еврорадио пообщалось с ветеранами об "афганском синдроме" и о том, как они возвращались к обычной жизни, вернувшись с войны.





Бородатые лица снились каждую ночь





Анатолий Кожух, 57 лет. Попал в Афганистан в мае 1982 года





До Афганистана Анатолий Кожух год прослужил в Читинской области в вертолётном полку. Сейчас он живёт в небольшом посёлке Воропаево недалеко от Постав, работает механиком. Разведён, вырастил троих дочерей.





Анатолий показывает своё удостоверение воина-интернационалиста. О том, что он был в Афганистане, там не написано.





"В Афганистане уже полным ходом шла война, — вспоминает Анатолий Кожух. — Мне тогда 20 лет было. Привыкал трудно: всегда с оружием, всегда стрельба. С одной стороны, всё про интернациональный долг, а между собой мы понимали, что идёт никому не нужная война. Душманы убивали наших солдат, снимали с постов, отрезали уши. Мы хотя бы год отслужили в Союзе, а молодых парней сразу забрасывали. Им было очень трудно".





По словам Анатолия, первые годы войны афганцы относились к советским солдатам не очень жестоко. Но с годами всё стало хуже. Под конец войны редко кто мог вернуться из плена живым. Жестокое отношение к людям с обеих сторон — одно из самых страшных воспоминаний.





"От случая к случаю могу вспомнить войну, — продолжает ветеран. — Вспоминаются точки, где мы находились, обстрелы, вертолётные перелёты. Это всё в душе осталось".





Несмотря на пережитое, Анатолий планировал остаться на сверхсрочную службу, но родители были против. После демобилизации рядовой Кожух вернулся в Поставский район работать трактористом. Где служил — держал в тайне.





Сейчас война Анатолию снится редко. Но первые годы после демобилизации "бородатые" приходили во сне каждую ночь.





"Запрещали лишнее болтать про эту войну. Кому проблемы с органами нужны? — говорит "афганец". — Если кто-то из знакомых спрашивал, то говорил, что служил в вертолётном полку авиамехаником".





Психологические травмы, по мнению ветерана, на войне не получили только "штабные крысы" — солдаты и офицеры, которые не участвовали в боевых операциях, а душманов видели только издалека.





"Я вам честно скажу, что нарушена психика, и это самое плохое. При такой обстановке характер стал вспыльчивый, а нервная система потрёпанная. Организм с годами не молодеет, и такое состояние на всю жизнь".





На психологическое состояние Анатолия, как и многих его сослуживцев, в своё время никто не обратил внимания. Бывшие "афганцы" совершали суициды, страдали алкоголизмом, разводились с жёнами.





"Дело в том, что нас мало кто правильно понимает, — говорит Анатолий. — Большинство знакомых, друзей потеряли семьи. Жёны тоже не выдерживают, хотя мы не виноваты. Я разведён уже давно".









После развода с Анатолием остались три маленькие дочки. Говорит, что ответственность за детей мотивировала не упасть духом.





"У неё [жены. — Еврорадио] своё понимание про эту жизнь, а у меня своё. Мы ["афганцы". — Еврорадио] люди честные. И я знаю, что правильно говорю и толково. Начинались ссоры, конфликт, как говорится, развивался. Мы оттуда [из Афганистана. — Еврорадио], кто под обстрелом побывал, люди с ненормальной нервной системой".





К настоящему моменту бывший "афганец" перенёс два инфаркта и операцию на сердце. По удостоверению воина-интернационалиста Анатолий может бесплатно доехать на пригородном автобусе из Постав в посёлок Воропаево, где живёт.





Как только вышел из вертолёта — иллюзии развеялись









Александр Гемский, 50 лет. Попал в Афганистан в 1987 году





Александр Гемский живёт в Новополоцке, работает водителем. Мы встречаемся в школе № 4, которую он когда-то окончил. Александра часто приглашают сюда рассказывать школьникам про афганскую войну.





В Афганистан Александр попал в 18 лет. Говорит, что сам попросился в военкомате:





"Дворовое радио очень быстро разносило информацию про Афганистан. Приходили гробы, и все уже тогда знали, что идёт какая-то война. Почему просились? Воспитание было очень патриотическое".









С 1987-го по 1989-й Александр служил в манёвренной группе "Кайсар" КГБ СССР Тахта-Базарского отряда. Ветеран вспоминает, что все иллюзии развеялись, как только он приземлился в Афганистане:





"Сразу стало понятно, что не в сказку попал. Зашёл на нашу базу, увидел, как в волейбол играют вприсядку. Подпрыгивают, отбивают мяч и опять садятся. Круглосуточный обстрел… Сначала не понял, почему веток валяется так много. А их пулями срезало".





Больше всего Гемский боялся остаться покалеченным или попасть в плен к душманам. Солдаты знали, что к пленным советским воинам афганцы относились жестоко. Чтобы избежать издевательства в плену, некоторые солдаты носили гранату на груди.





"Да любой боялся плена. Возможно, не у каждого хватило бы сил подорваться, но многие психологически, думаю, понимали, что так было бы лучше. Бывало по-всякому: у кого-то слёзы, у кого-то сопли. Может, в то время не все знали, как резали головы, как издевались".





Александр Гемский прослужил в Афганистане до вывода советских войск в 1989 году. О том, что прошёл через войну, мужчина не жалел ни тогда, ни сейчас. Он хотел связать свою жизнь с армией, но передумал: не понравилась разруха и бардак в войсках в начале 1990-х.





Вернувшись домой, Александр пошёл работать на завод. О том, как привыкал к мирной жизни, "афганец" говорит просто: я не был сломлен.





"Ну бывало под рюмку с друзьями смотрели альбомы, слёзы потекут. Выпивал когда-то, но сейчас у меня вопрос с алкоголем решён окончательно. Здоровье позволяло, выпивал, может, это подглушивало. Хотя, может, это просто я не осознаю, что у меня есть афганский синдром".





Некоторые его сослуживцы не смогли прийти в себя после войны: спивались или накладывали на себя руки. Александр уверен, что если бы им была оказана своевременная психологическая помощь, то покалеченных судеб было бы меньше.





"Ещё лет 15 назад я считал, что психологи и их помощь — это бред какой-то, — рассказывает Гемский. — Сейчас думаю, что это нормально. Думаю, помогло бы "афганцам" в начале 1990-х.





Я по себе помню, когда был сероватый период в жизни. Я не обращался за помощью, а случайно познакомился с девушкой, а она оказалась психологом".





По мнению Александра, тем "афганцам", которые смогли дожить до сегодняшнего дня, помощь психолога уже не нужна — они справились с посттравматическим синдромом сами. "А те, кто не смог справиться сам… Они тоже в помощи уже не нуждаются", — с болью резюмирует наш собеседник.





Я смеялся. Весело мне — смеялся. Грустно — смеялся





Николай Гарбуза, 58 лет. В Афганистан попал одним из первых — в 1979 году





Николай Гарбуза из Верхнедвинска. Изначально белоруса призвали на службу в Украинскую ССР, а оттуда перебросили в Кабул. О том, что придётся воевать, не сказали.





С Николаем мы встречаемся у него дома. Мужчина немногословен. Заметно, что вспоминать войну ему не хотелось ни тогда, ни сейчас.





"Командиры сказали, что из Украины едем в командировку — в то время ездили на целину", — рассказывает Николай Гарбуза. Командировка затянулась на два военных года.





"Мы меняли так называемых партизан, которые выходили из Афгана. Они сказали: "Там стреляют", — вспоминает Николай Гарбуза. — Ещё в Термезе [город в Узбекистане. — Еврорадио], когда заряжали автоматы, нам сказали, мол, берите сколько хотите. А патроны-то боевые".





Даже спустя 40 лет вспоминать про армию "афганец" не любит. После демобилизации не рассказывал коллегам и соседям, что воевал. Но изменения в психике Николай заметил сразу же, как вернулся домой.





"Когда на твоих глазах убивают, когда видишь раненых, как они себя ведут, то у любого человека психическое настроение будет не как у нормальных людей. Я когда вернулся, мать по привычке стала мне читать морали, как до армии. Но получилось всё наоборот. Я ей такого наговорил, что у меня пена изо рта пошла. Из дома выскочил и понял, что надо брать себя в руки, иначе дальше только хуже будет".





Справиться с последствиями войны Николаю помогли искусство и смех. После армии он поступил в витебский институт на резчика по дереву. Обратиться за психологической помощью было не к кому.





"И я смеялся. Весело мне — смеялся. Грустно — смеялся. Думаю, что такая защитная реакция организма… Бесполезно было что-то рассказывать. Да и не хотелось мне рассказывать, трогать эту тему. Потому что нас всё равно никто не понимал. На нас не обращали внимания", — рассказывает житель Верхнедвинска.





Как и многие "афганцы", Николай Гарбуза пробовал решить психологические проблемы с помощью спиртного. Но это быстро надоело — "не его". Николай уверен, что с психологическими проблемами столкнулись все, кто воевал:





"Я понимаю ветеранов Великой Отечественной, они тоже психованные. Если бы про нас не забыли, если бы была возможность психологической помощи, то меньше бы в бутылку заглядывали, не страдали".









В 2008 году белорусские власти разделили ветеранов войны в Афганистане: те, кто не был ранен или не получил контузию, лишились большинства льгот. Многие "афганцы" остались без бесплатных лекарств, реабилитации в санаториях и права на внеочередное улучшение жилищных условий.





После 60 лет Николай Гарбуза может рассчитывать на 50-процентную скидку при оплате коммунальных услуг и бесплатный проезд по территории Верхнедвинского района.





"Я думаю, не нужно забывать, что мы там были, — говорит ветеран-"афганец". — Сейчас другая страна, а призывались мы при Союзе. Но не по своей же воли мы туда пошли. Защищали рубежи, про это нужно помнить. А сегодня говорят: мы вас туда не посылали. Вам бы это не было обидно?"