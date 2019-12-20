Водитель маршрутки потерял пассажира – женщина выпала на ходу

Пострадавшей оказалась 75-летняя жительница Гродно. Женщина пыталась зайти в городскую маршрутку №15 на остановке "Кинотеатр Восток"





Пассажирка успела лишь встать на подножку и взяться за поручень, когда транспорт начал движение. В Гродно почти все маршрутки оснащены автоматическими дверями, но некоторые водители отъезжают, когда они еще полностью не закрылись.





Женщина оказалась в затруднительной ситуации: она стояла на подножке, дверь не была закрыта, а микроавтобус двигался. В итоге потерпевшая упала на асфальт, получив ушиб грудной клетки и перелом пальца руки.





Действиям 29-летнего водителя дается правовая оценка.







