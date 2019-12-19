Новые данные, собранные метеорологическими аэростатами компании SapceWeather, свидетельствуют о значительном увеличении как атмосферного, так и космического лучевого излучения.





В настоящее время мы входим в 25-й солнечный цикл. Подобно циклу 24, солнечная активность очень низка. Однако новые данные космических лучевых аэростатов показывают исключительно высокое космическое излучение в земной атмосфере. И это очень страшно...





Как показано на приведенной выше карте, уровни радиации увеличивались практически без остановки с момента начала программы мониторинга,причем последние полеты регистрировали самые высокие уровни из всех зарегистрированных ранее.





Почему на Земле усиливаются атмосферные и космические лучевые излучения?





Во время солнечного минимума, который в настоящее время происходит, магнитное поле Солнца ослабевает. Это позволяет энергетическим частицам из глубокого космоса проникать в Солнечную систему. Когда солнечная активность идет вниз, космические лучи идут вверх…





Как Измерить Излучение Космического Луча?





Когда космические лучи достигают верхней части земной атмосферы, они производят брызги вторичных частиц и фотонов, которые осыпают поверхность Земли дождем. Это то, что измеряют воздушные шары.





Затем ученые используют рентгеновские и гамма-детекторы, чувствительные к энергиям в диапазоне от 10 кэВ до 20 МэВ.





Этот тип излучения, который вы также можете найти в медицинских рентгеновских аппаратах и сканерах безопасности аэропортов и он увеличился более чем на 20% в стратосфере.









Но есть еще один способ измерения космических лучей - это использование нейтронного монитора . Нейтроны являются важным типом вторичного космического луча. Они достигают поверхности Земли с относительной легкостью и биологически эффективны.





Новые нейтронные данные геофизической обсерватории Соданкюля в Финляндии также показывают, что излучение космических лучей увеличивалось в течение последних 5 лет и, даже более того , находится в пределах процентных пунктов от рекорда космической эры, установленного в конце 2009-начале 2010 года вблизи конца очень глубокого солнечного минимума.





Как вы думаете, установим ли мы новый рекорд в ближайшие месяцы? Надеюсь, что не для людей, летающих тысячи миль в год.





Каковы опасности космических лучей?





Космические лучи проникают в пассажирские авиалайнеры, обеспечивая облучение радиацией всего тела, равную одному или нескольким рентгеновским снимкам за один перелет.





Конечно, космические лучи представляют еще большую опасность для астронавтов, спутников, военных самолетов и вообще всего, что летает в атмосфере Земли..





Космические лучи также могут изменять электрохимию верхних слоев атмосферы Земли и, как полагают, играют определенную роль в увеличении количества и мощности молний.













Между тем, данные недавно установленных 5 автоматических метеорологических станций на вершине горы Эверест (высота до 8 412 метров) показывают, что гора испытывает одни из самых интенсивных солнечных лучей на планете, некоторые из самых интенсивных освещений в любой точке земной поверхности .





Эти станции также зарегистрировали уровни солнечной радиации, равные или превышающие солнечную постоянную – или, другими словами, количество солнечного света, которое ученые ожидают увидеть на самых внешних границах атмосферы Земли.





Поскольку мы сейчас входим в очень низкий цикл солнечной активности, который увеличит излучение нам остается лишь надеяться, что уровни космической радиации не превратят Землю в безжизненную пустыню...