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В Колодищах задержали 23-летнего парня по подозрению в убийстве отца

В Колодищах под Минском в одной из квартир многоквартирного дома было обнаружено тело мужчины, 1974 года рождения, без признаков жизни.

Следователями проводится осмотр места происшествия, а также первоначальные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

По результатам первоначальных проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по ч. 3.  ст.147 Уголовного кодекса.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний сын цбитого. С ним работают следователи.
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