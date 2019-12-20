В Колодищах задержали 23-летнего парня по подозрению в убийстве отца
В Колодищах под Минском в одной из квартир многоквартирного дома было обнаружено тело мужчины, 1974 года рождения, без признаков жизни.
Следователями проводится осмотр места происшествия, а также первоначальные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.
По результатам первоначальных проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст.147 Уголовного кодекса.
По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний сын цбитого. С ним работают следователи.
15:17 20/12/2019
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