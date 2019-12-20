



Об этом рассказал Sputnik официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.





"Это одно из предложений. Учитывая неизбежность того, что нашим гражданам несколько месяцев придется платить по 80 евро после вступления в силу визового кодекса ЕС, мы предложили им рассмотреть возможность принятия отдельного решения политического, юридического или странового, которое позволило бы "заморозить" цену, действующую для наших граждан", - пояснил он.





Ответа на это предложение со стороны Евросоюза белорусский МИД пока не получил, но рассчитывает на разрешение ситуации.





Представитель МИД напомнил, что все процедуры, необходимые для подписания пакета соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии белорусская сторона завершила еще три месяца назад. Поэтому страна готова сделать это в самое ближайшее время.





"С 18 сентября у нас все процедуры завершены. Мы готовы сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные, подписать соглашение. В январе готовы, начиная с 3 числа – с первого рабочего дня", - сказал Глаз.









Напомним, Евросоюз предложил Беларуси подписать соглашение по упрощению визового режима в январе 2020 года в Брюсселе, после вступления в силу которых визовый сбор для белорусов уменьшится до 35 евро.





Но даже если подписание пройдет в начале будущего года, белорусы все равно будут вынуждены какое-то время платить за "шенген" 80 евро, поскольку с 2 февраля вступит в силу Визовый кодекс ЕС, где это прописано, а соглашения с Беларусью еще не вступят в силу.



