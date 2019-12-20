К удаче и благосостоянию: в Минске мандарины раздают бесплатно





Таким необычным способом банк решил напомнить о предстоящей годовщине ребрендинга: современное название, как и мандарины, отсылает к благосостоянию и благополучию.





Корзины с мандаринами можно найти в центре Минска (в отделении напротив гостиницы «Беларусь»), на Каменной Горке и в Уручье. Фрукты предлагают всем желающим, причем для этого необязательно обслуживаться в банке. Разве что просят не выбрасывать кожуру на пол.





«Идея проста: мандарины символизируют богатство и успех, а «дабрабыт» переводится с белорусского языка как благосостояние и благополучие – как раз это мы и желаем всем белорусам. Многие думают, что банки ничего не делают бесплатно. Попробуем их переубедить: каждый может зайти к нам за бесплатными мандаринами. Мы надеемся, что это к удаче и хорошему вкусу», – поясняют в Банке Дабрабыт.





Мандарины можно взять в рабочее время, пока работает отделение. Всего в Банке Дабрабыт закупили около тонны фруктов. Но если быстро закончатся – закупят еще несколько партий.









«В европейских городах принято угощать и удивлять людей. Нам кажется, что этого не хватает в Минске. Так что мандарины – это только начало. Городская среда становится более комфортной и уютной для людей, банковские отделения – не исключение», – отмечают в банке.