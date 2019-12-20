Вот так декабрь! На следующей неделе - снова до +10°C!

В субботу, 21 декабря, ночью будет преимущественно без осадков, температура воздуха составит от -1°C до +5°C, в отдельных районах туман и слабый гололед.





Днем местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Будет от +3°C до +8°C, а по юго-западу до +10°C.





В воскресенье, 22 декабря, ночью и утром ожидается слабый туман. В ночные часы будет от +2°C до +7°C, днем от +3°C до +10°C. На большей части страны – кратковременные дожди.





23 декабря на большей части страны также прогнозируются кратковременные дожди, а ночью и утром – слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +2°C до +7°C, а днем потеплеет до +3°C..+10°C.









И 24 декабря в Беларуси ожидаются дожди. Местами туман. Ночью будет от +1°C до +7°C, а днем от +3°C до +9°C.





25 декабря снова временами дожди, а местами – туман. Ночью – от 0 до +7°C, днем – от 0 до +7°C.





26 декабря ночью на большей части территории Беларуси, а днем преимущественно по востоку страны уже не только дождь, но и мокрый снег. Местами – слабые туман и гололед, а на дорогах – гололедица.





Ночью от 0 до +5°C, при прояснениях до -2°C. Днем ожидается от 0 до +5°C.







