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Вот так декабрь! На следующей неделе - снова до +10°C!

Что ждет белорусов на Новый год, синоптики пока не говорят, а вот на следующей неделе будет еще непривычно тепло.

В субботу, 21 декабря, ночью будет преимущественно без осадков, температура воздуха составит от -1°C до +5°C, в отдельных районах туман и слабый гололед. 

Днем местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Будет от +3°C до +8°C, а по юго-западу до +10°C. 

В воскресенье, 22 декабря, ночью и утром ожидается слабый туман. В ночные часы будет от +2°C до +7°C, днем от +3°C до +10°C. На большей части страны – кратковременные дожди. 

23 декабря на большей части страны также прогнозируются кратковременные дожди, а ночью и утром – слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +2°C до +7°C, а днем потеплеет до +3°C..+10°C.  


И 24 декабря в Беларуси ожидаются дожди. Местами туман. Ночью будет от +1°C до +7°C, а днем от +3°C до +9°C.  

25 декабря снова временами дожди, а местами – туман. Ночью – от 0 до +7°C, днем – от 0 до +7°C.  

26 декабря ночью на большей части территории Беларуси, а днем преимущественно по востоку страны уже не только дождь, но и мокрый снег. Местами – слабые туман и гололед, а на дорогах – гололедица.  

Ночью от 0 до +5°C, при прояснениях до -2°C. Днем ожидается от 0 до +5°C. 
"Белорусский партизан"
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