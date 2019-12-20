"Подарок" минчанам от коммунальщиков: на новогодние праздники горячая вода будет и ночью
В период новогодних праздников температура горячей воды в жилом фонде ночью понижаться не будет.
Во время новогодних праздников не будут понижать температуру горячей воды в жилом фонде ночью
Об этом доложил на заседании штаба по благоустройству территорий директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Бузо.
А. Бузо также отметил, что в городе организована круглосуточная работа 10 бригад: аварийно-восстановительной, диспетчерской и абонентской службы. Из них 6 работают в дневное время, 4 — ночью.
Как добавил директор филиала Минские кабельные сети РУП «Минскэнерго» Сергей Бойко, службы предприятия готовы к праздникам. Проверены все схемы электроснабжения на основных площадках для проведения массовых мероприятий, а таких в городе три: у Дворца спорта, Национальной библиотеки и на Октябрьской площади.
Созданы дополнительно 14 дежурных бригад, которые будут работать в городе круглосуточно.
Источник: minsknews.by
11:28 20/12/2019
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