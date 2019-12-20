



Во время новогодних праздников не будут понижать температуру горячей воды в жилом фонде ночью





Об этом доложил на заседании штаба по благоустройству территорий директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Бузо.





А. Бузо также отметил, что в городе организована круглосуточная работа 10 бригад: аварийно-восстановительной, диспетчерской и абонентской службы. Из них 6 работают в дневное время, 4 — ночью.





Как добавил директор филиала Минские кабельные сети РУП «Минскэнерго» Сергей Бойко, службы предприятия готовы к праздникам. Проверены все схемы электроснабжения на основных площадках для проведения массовых мероприятий, а таких в городе три: у Дворца спорта, Национальной библиотеки и на Октябрьской площади.





Созданы дополнительно 14 дежурных бригад, которые будут работать в городе круглосуточно.