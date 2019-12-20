Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Подарок" минчанам от коммунальщиков: на новогодние праздники горячая вода будет и ночью

В период новогодних праздников температура горячей воды в жилом фонде ночью понижаться не будет.


Во время новогодних праздников не будут понижать температуру горячей воды в жилом фонде ночью

Об этом доложил на заседании штаба по благоустройству территорий директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Бузо.

А. Бузо также отметил, что в городе организована круглосуточная работа 10 бригад: аварийно-восстановительной, диспетчерской и абонентской службы. Из них 6 работают в дневное время, 4 — ночью. 

Как добавил директор филиала Минские кабельные сети РУП «Минскэнерго» Сергей Бойко, службы предприятия готовы к праздникам. Проверены все схемы электроснабжения на основных площадках для проведения массовых мероприятий, а таких в городе три: у Дворца спорта, Национальной библиотеки и на Октябрьской площади. 

Созданы дополнительно 14 дежурных бригад, которые будут работать в городе круглосуточно.
Источник: minsknews.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru