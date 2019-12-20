Oops! Гомельчанка на "Мерседесе" врезалась в джип мужа
В Гомеле произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, которое парализовало движение на проспекте Речицкий
Накануне вечером около 19:30 девушка-водитель 1998 г.р., управляя автомобилем «Мерседес», двигалась в левой полосе по проспекту Речицкий со стороны улицы Объездной. В соседней полосе автомобилем «Джип Гранд Чероки» управлял её супруг 1978 г.р.
При включении разрешающего сигнала светофора оба начали движение и пересекли перекрёсток. Однако девушка не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем супруга - от удара тот выехал за пределы проезжей части. «Мерседес» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилями «БМВ» и «Опель».
Девушка-водитель была доставлена в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи она отпущена домой.
А вот у водителя «БМВ», также обратившегося за медпомощью, имелись признаки алкогольного опьянения: освидетельствование показало более 1 промилле, сообщает МВД.
10:34 20/12/2019
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