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Oops! Гомельчанка на "Мерседесе" врезалась в джип мужа

В Гомеле произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, которое парализовало движение на проспекте Речицкий

Накануне вечером около 19:30 девушка-водитель 1998 г.р., управляя автомобилем «Мерседес», двигалась в левой полосе по проспекту Речицкий со стороны улицы Объездной. В соседней полосе автомобилем «Джип Гранд Чероки» управлял её супруг 1978 г.р.

При включении разрешающего сигнала светофора оба начали движение и пересекли перекрёсток. Однако девушка не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем супруга - от удара тот выехал за пределы проезжей части. «Мерседес» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилями «БМВ» и «Опель».



Девушка-водитель была доставлена в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи она отпущена домой.


А вот у водителя «БМВ», также обратившегося за медпомощью, имелись признаки алкогольного опьянения: освидетельствование показало более 1 промилле, сообщает МВД.
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