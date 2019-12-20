Такой в Минске еще не было! У Ратуши появилась необычная елка
В центре Минска смонтировали необычную елку. На металлическом каркасе — шары разного цвета.
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Новая ель — на площади у Ратуши. Ее высота 12 метров, здесь 86 светодиодных шаров размером от 60 до 150 см.
— Для нас это экспериментальная, инновационная работа, — говорили нам об этой конструкции в «Минскрекламе».
Инициировал создание такой елки у Ратуши дизайнер Адриан Храпицкий. По его словам, идея елки у Ратуши уникальна для Минска, но в мире такие конструкции с шарами устанавливали часто. Например, в Китае, Канаде, европейских странах.
Источник: tut.by
10:28 20/12/2019
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