Такой в Минске еще не было! У Ратуши появилась необычная елка

Новая ель — на площади у Ратуши. Ее высота 12 метров, здесь 86 светодиодных шаров размером от 60 до 150 см.





— Для нас это экспериментальная, инновационная работа, — говорили нам об этой конструкции в «Минскрекламе».





Инициировал создание такой елки у Ратуши дизайнер Адриан Храпицкий. По его словам, идея елки у Ратуши уникальна для Минска, но в мире такие конструкции с шарами устанавливали часто. Например, в Китае, Канаде, европейских странах.











