Гороскоп на 2020 год. Кого из знаков ждет несчастье









Астрологи рассказали, кому грозят самые большие несчастья и как их избежать. Да и не стоит паниковать, ведь при этом многих ждет успех, богатство и любовь. А прислушиваясь к советам специалистов, вы получите возможность обезопаситься и от немногого плохого, что может принести 2020 год.









Гороскоп на 2020 год: Лев





Основной риск для вас в 2020 году — это вероятность растерять тех немногих людей, которые считают вас близким человеком. А все из-за вашего непомерного самолюбия и гордости. Будьте мягче к окружающим и помните, что обязаны успехом не только собственным талантам.





Гороскоп на 2020 год: Рыбы





Астрологи предупреждают, что у представителей знака Рыб в 2020 году резко возрастает вероятность остаться без средств к существованию. Причем, в материальных бедах виноваты сами Рыбы, поскольку порой бывают ленивыми и инертными. Возьмите себя в руки, а иначе будет поздно.





Гороскоп на 2020 год: Скорпион





Как любят говорить астрологи, Скорпионы сами жалят себя. Это значит, что причиной ваших бед вы сами, потому что были несдержанными, алчными, чересчур амбициозными. Проанализируйте свои поступки, и только тогда вы сможете избежать массы проблем, которые несет вам расчетливая и хитрая Крыса.