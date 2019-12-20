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Гороскоп на 2020 год. Кого из знаков ждет несчастье

Согласно восточному гороскопу, 2020 год проходит под знаком Крысы. Это своенравный и хитрый зверек, который принесет как хорошее, так и плохое разным знакам.



Астрологи рассказали, кому грозят самые большие несчастья и как их избежать. Да и не стоит паниковать, ведь при этом многих ждет успех, богатство и любовь. А прислушиваясь к советам специалистов, вы получите возможность обезопаситься и от немногого плохого, что может принести 2020 год.


Гороскоп на 2020 год: Лев

Основной риск для вас в 2020 году — это вероятность растерять тех немногих людей, которые считают вас близким человеком. А все из-за вашего непомерного самолюбия и гордости. Будьте мягче к окружающим и помните, что обязаны успехом не только собственным талантам.

Гороскоп на 2020 год: Рыбы

Астрологи предупреждают, что у представителей знака Рыб в 2020 году резко возрастает вероятность остаться без средств к существованию. Причем, в материальных бедах виноваты сами Рыбы, поскольку порой бывают ленивыми и инертными. Возьмите себя в руки, а иначе будет поздно.

Гороскоп на 2020 год: Скорпион

Как любят говорить астрологи, Скорпионы сами жалят себя. Это значит, что причиной ваших бед вы сами, потому что были несдержанными, алчными, чересчур амбициозными. Проанализируйте свои поступки, и только тогда вы сможете избежать массы проблем, которые несет вам расчетливая и хитрая Крыса.
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