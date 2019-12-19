Багажная полка рухнула на пассажиров самолета. Все живы
Багажная полка рухнула на пассажиров самолета, летевшего из бразильского города Гуарульюс во Франкфурт. Об этом сообщает местный портал Aero In.
Фото: страница Aeroin на Facebook
По информации издания, инцидент произошел на борту Airbus A350 бразильской авиакомпании Latam Airlines ночью 14 декабря, однако информация о нем появилась только сейчас. Как видно на снимках, предоставленных очевидцами, отвалившаяся полка лежит на красных пассажирских креслах, в то время как бортпроводники и сотрудники наземной службы пытаются решить проблему.
В официальном комментарии авиакомпании говорится, что багажная полка рухнула на пассажиров сразу после посадки во Франкфурте. Отмечается, что никто из путешественников серьезно не пострадал, и всем была оказана необходимая помощь.
В декабре самолет американской авиакомпании Delta Airlines потерял надувной трап, подлетая к аэропорту Бостона, штат Массачусетс, США. Лайнер Boeing 767 совершал перелет из Франции, и перед приземлением в США пилот сообщил, что услышал громкий шум. Оказалось, что трап упал на задний двор жителя небольшого города Милтон, пишет lenta.ru
09:51 20/12/2019
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