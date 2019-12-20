Facebook допустил утечку данных более 267 млн пользователей





Персональные данные свыше 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в Сети в свободном доступе, сообщает британская исследовательская компания Comparitech.

Отмечается, что доступ к базе данных с именами, телефонами и другими сведениями мог получить любой пользователь интернета без пароля и регистрации.

Аналитики считают, что хакеры намеревались воспользоваться этой информацией для массовой рассылки спама и фишинговых атак. В большинстве случаев были украдены данные американских пользователей.

В Comparitech выяснили, что база была сформирована хакерами из Вьетнама. Она была выложена в сети 4 декабря. 14 декабря ее обнаружил исследователь по кибербезопасности и сообщил об этом Facebook. По состоянию на 19 декабря доступ к данным закрыт.

Пока неизвестно, как личная информация пользователей могла попасть к хакерам.





Напомним, в ноябре сообщалось об утечке данных в Facebook. Около сотни разработчиков приложений для соцсети смогли получить доступ к данным пользователей.





Кроме того, в открытой базе данных оказалась информация о 1,2 млрд пользователей социальных сетей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github.