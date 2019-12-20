«Тридцатьчетверка»

По информации поисковых сервисов, самым популярным российским кинофильмом в 2019 году стала лента «Т-34». Именно ее искали больше всего пользователей Сети. Один из главных героев фильма — «тридцатьчетверка». Она снискала себе славу не только в годы Великой Отечественной, но и во время более поздних конфликтов. История этого танка началась с постановления № 443сс «О принятии на вооружение РККА танков, бронемашин, арттягачей и о производстве их в 1940 г.». Второй пункт этого положения гласил: принять танк Т‑32 с изменениями и присвоить указанному танку название Т-34.





После испытаний на полигоне, было решено к весне 1940 года предоставить доработанный вариант. Т‑34 был разработан конструкторами Харьковского паровозостроительного завода № 183 им. Коминтерна под руководством М. И. Кошкина. Вскоре новый средний танк был принят на вооружение.





Т-34 был прекрасной боевой машиной. Не зря он стал самым массовым танком в мире. Правда, в первый период Великой Отечественной войны, Т-34-76 себя слабо проявил. Все его сильные стороны (такие, как броня под оптимальным углом наклона, проходимость, маневренность, мощное вооружение) не давали преимущества перед немецкой техникой. Да, в «рыцарском» сражении «тэшка» уничтожала любой вражеский «панзер». Немецкие танкисты это знали и предпочитали в бой с Т-34 не вступать. Оставляли их на растерзание артиллерии и авиации. Сами старались обойти, забраться в тыл и перерезать пути снабжения — без топлива и боеприпасов не повоюешь. Так произошло летом 1941 года на белорусских землях, когда советским войскам приходилось бросать новейшую боеспособную технику из-за отсутствия ГСМ и запчастей. К 1943 году ситуация исправилась. Промышленность стала выпускать новые боевые машины в достаточном для фронта количестве.









— Наша «тридцатьчетверка» удивительная машина, — рассказывал ветеран механик-водитель Т-34 Семен Васильевич Коваленко. — Наклонная броня, мощный двигатель, прекрасная проходимость. Для своего времени машина была лучшей. Ходовая часть у Т-34-76 и Т-34-85 мало чем отличалась. Тем, кто воевал на первых моделях, даже переучиваться не надо было. Достаточно проехать сотню километров, чтобы почувствовать машину.





Механик-водитель сидел, как в современных автомобилях, на месте водителя. Справа от него располагалось место стрелка-радиста. До появления Т-34-85 его называли балластом. Радиостанция и танковое переговорное устройство (ТПУ) были слабенькими. Стрелять из кормового пулемета практически невозможно — обзор и сектор обстрела никакой. Поэтому главной задачей стрелка в танке была помощь в переключении рычага коробки передач. Она была такая плохенькая, что мехвод в одиночку не мог передвинуть рычаг даже двумя руками. Когда пришли новые Т-34 с 85-миллиметровой пушкой, на них уже стояла более совершенная КПП. С нею уже справлялся один мехвод. Новые станции связи позволили радисту стать полноправным членом экипажа, выполняющим свои непосредственные функции: поддержка связи с взводом, ротой, батальоном.





За мехводом было место командира, справа от которого трудился заряжающий. В Т-34-85 в экипаж добавился пятый член экипажа — наводчик орудия, роль которого ранее выполнял командир. Именно Т-34-85, выпускавшийся с начала 1944 года смог противостоять новейшим немецким «пантерам» и «тиграм».









В истории Минска времен Великой Отечественной войны Т-34 оставили свой яркий след. Неофициальным символом борьбы в оккупированной столице стал остов советского танка Т-34 на Комаровской площади (ныне площадь Якуба Коласа). Летом 1941-го он не сумел прорваться через захваченный немцами Минск. По пути через город, экипаж Т-34-76 ликвидировал много техники и живой силы противника, пока не был уничтожен противотанковой артиллерией. Фашисты превратили танк в дорожный указатель. Для немцев минский Т-34 стал излюбленным местом для «селфи». Благодаря этому сохранились десятки фотоснимков, на которых боевая машина запечатлена с разных ракурсов. Правда, на них не найти антифашистские листовки и лозунги, сводки Совинформбюро, которые по ночам появлялись на бортах. Простоял танк до начала 1944 года.









Другой танк Т-34-85 первым ворвался в Минск ранним утром 3 июля 1944 года. Командовал им Дмитрий Фроликов, удостоенный за этот подвиг звания Героя Советского Союза. В память о доблестных танкистах, освободивших Минск после 1 100 дней оккупации, у Дома офицеров установлен танк-памятник — Т-34-85 с бортовым номером Л-145, как на машине Фроликова.

Крепость Ворошилова

Вторая легендарная боевая машина, принятая на вооружение постановлением 1939 года, — тяжелый танк КВ (Климент Ворошилов). Для немцев это был настоящий непробиваемый монстр. С его броней не могли справиться ни противотанковые пушки, ни орудия танков. Только крупнокалиберные пушки и 88-мм зенитные орудия могли пробить его броню. Однако, противостоять слаженной немецкой наступательной машине одни КВ не могли.









Легендой этот танк стал из-за рекордов, установленных на нем. Именно на КВ прославенный командир Зиновий Колобанов 20 августа 1941 года из засады атаковал немецкую танковую колонну. Колобанов выждал, пока головная машина подойдет к перекрестку, и уничтожил ее. Затем ликвидировал замыкающие бронемашины и запер немецкие танки в ловушке. Они не могли ни съехать с дороги в болото, ни объехать подбитые машины и стали практически «мишенями в тире». Один за другим были уничтожены все 22 танка из колонны. Для этого командиру орудия старшему сержанту Андрею Усову понадобилось 98 снарядов.





13 июля 1942 года во время боев под Ростовом КВ лейтенанта Коновалова сломался на марше, когда бригада выдвигалась на новый рубеж. Экипаж остался ремонтировать боемашину. На следующий день танк Коновалова не вернулся. Разведчики нашли сгоревший КВ с задраенными люками. Рядом с ним они насчитали 16 подбитых немецких танков, 2 броневика и 8 грузовиков. Жители соседней деревни рассказали, что танкисты приняли неравный бой. Советскому КВ противостояли 75 немецких танков. Они смогли лишь обездвижить, а уничтожили его из крупнокалиберной пушки.









Тогда посчитали, что экипаж героически погиб. Вскоре выяснилось, что Семен Коновалов жив, а вместе с ним и еще два члена экипажа. Расстреляв весь боезапас, они незаметно покинули танк и сумели прорваться к своим.





КВ прошли всю войну. До появления «тигров» они на голову превосходили немецкие танки. После этого роль ведущего советского тяжелого танка перешла к более современному «ИС».







