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Старые батарейки и лекарства может забрать курьер из дома (бесплатно!)

В Минске в интернет-магазине Еcobar появилась возможность при доставке товара курьером отдать ему свои отработанные батарейки и просроченные лекарства, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Итак, если вы тщательно следите за сортировкой своих отходов и отдаете предпочтение натуральной косметике, еде и бытовой химии, то предложение магазина однозначно для вас. Работники забирают у клиента определенный мусор и транспортируют его до пунктов приема и переработки. Теперь о том, как же все-таки можно передать магазину свои отходы.

Что нужно сделать?

Первое — оформить покупку в интернет-магазине. Второе — заказать доставку курьером и отметить галочкой на сайте, что хотите передать мусор. Третье — отдать курьеру свои отходы для утилизации.

Какие отходы можно отдавать?

Отработанные батарейки и элементы питания
Просроченные лекарственные препараты
Некоторая косметическая упаковка

Что у вас не примут?

блистеры с таблетками, которые перед этим достали из упаковки;
отдельные таблетки без баночки/коробки;
ампулы;
растительные препараты, витамины и жидкие лекарства в стеклянных банках.
Услуга по забору отходов является бесплатной, но доступна только при курьерской доставке по Минску.
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