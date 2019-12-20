Старые батарейки и лекарства может забрать курьер из дома (бесплатно!)
В Минске в интернет-магазине Еcobar появилась возможность при доставке товара курьером отдать ему свои отработанные батарейки и просроченные лекарства, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Итак, если вы тщательно следите за сортировкой своих отходов и отдаете предпочтение натуральной косметике, еде и бытовой химии, то предложение магазина однозначно для вас. Работники забирают у клиента определенный мусор и транспортируют его до пунктов приема и переработки. Теперь о том, как же все-таки можно передать магазину свои отходы.
Что нужно сделать?
Первое — оформить покупку в интернет-магазине. Второе — заказать доставку курьером и отметить галочкой на сайте, что хотите передать мусор. Третье — отдать курьеру свои отходы для утилизации.
Какие отходы можно отдавать?
Отработанные батарейки и элементы питания
Просроченные лекарственные препараты
Некоторая косметическая упаковка
Что у вас не примут?
блистеры с таблетками, которые перед этим достали из упаковки;
отдельные таблетки без баночки/коробки;
ампулы;
растительные препараты, витамины и жидкие лекарства в стеклянных банках.
Услуга по забору отходов является бесплатной, но доступна только при курьерской доставке по Минску.
08:05 20/12/2019
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