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ЕС предлагает подписать визовое соглашение с Беларусью в январе

ЕС предлагает Беларуси подписать соглашение о визах и реадмиссии в Брюсселе в январе 2020 года. Об этом говорится пресс-релизе Европейской службы внешних связей по итогам заседания координационной группы Беларусь-ЕС.

После подписания соглашения должны одобрить парламент Беларуси и Европарламент, пишет reform.by

2 февраля 2020 года начнет действовать новый визовый кодекс ЕС, который предусматривает повышение стоимости виз до 80 евро. Так как соглашения не успеют вступить в силу до этой даты, какой-то период беларусам придется платить за визу не 60, а 80 евро, но затем визовый сбор снизится до 35 евро.
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