Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Грибы из Калинковичского района превысили радиационную норму в 36 раз

Загрязненные радиацией грибы в ноябре были обнаружены в девяти районах Гомельской области. Об этом говорится в сообщении о результатах проверки, которую провели специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты исследовали 1194 пробы пищевых продуктов по заявкам населения. Превышение радионуклидов выявлено в 16 случаях (1,3%), пишет заведующая отделением радиационной гигиены Алла Буздалкина, передает "Еврорадио".


Радиационное загрязнение выявили в 15 пробах свежих грибов и продуктов их переработки (зеленки, сыроежки, опята, маслята) в Брагинском, Ветковском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Рогачевском и Чечерском районах. Причем грибы из Калинковичского района превысили норму по содержанию радиоактивного цезия в 36 раз — 13 349 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг.

Также высокое содержание цезия и стронция показала проба сушеных грибов из Лельчицкого района — 4200 Бк/кг, при нормативе в 2500 Бк/кг.

Пробы воды превышения нормы не показали.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru