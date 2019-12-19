Очередное убийство именем Республики Беларусь

Ольга Иванова. На громком процессе она выступала в качестве гособвинителя. Об этом « Коммерческому курьеру » сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области. На громком процессе она выступала в качестве гособвинителя.





Напомним, 9 января Могилевский областной суд приговорил жителя Бобруйска Александра Осиповича к исключительной мере наказания за убийство двух девушек — 26-летней Кристины Крюшкиной и 27-летней Олеси Климовой.





Преступление произошло 20 июля 2018 года в квартире матери убийцы на улице Лынькова в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанеся 16 ножевых ранений, вторую забил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.





Сразу после оглашения приговора Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд. 14 мая специальная коллегия, рассмотрев обстоятельства дела, оставила приговор без изменений.









После решение Верховного суда Осипович написал личное ходатайство на имя президента РБ. Но Лукашенко, как всегда, оставил ходатайство без удовлетворения.





