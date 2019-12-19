Елка по цене шубы: почем нынче модные елки с силиконом

В поисках хорошей практичной искусственной елочки корреспонденты Комсомолки съездили в Ждановичи, на самый большой рынок Минска.





«Берите белорусские елочки! Это вам не Китай или Польша»





До Нового года остается всего ничего, на рынке многолюдно. Народ покупает подарки, елочные украшения, гирлянды. Точек, где предлагают искусственные елки, на удивление немного. Видим одну внушительную «лесополосу» - в ряд выставлено несколько елок разной высоты. Выглядят они, мягко говоря, не очень: иголки примяты, некоторые ветви, кажется, обломаны. Из-за спины слышим голос продавца.





- Смотрите, какая красота! Это белорусские елки, отечественный производитель, не какой-нибудь Китай или Польша!





- Оно и видно, - говорит стоящая рядом с нами девушка, которой, видимо отечественные елки не приглянулись. К слову, цены на них стартуют от 25 рублей за метр. Двухметровая елка стоит 90 рублей, а за ель высотой 2,20 метра просят от 110 рублей. Как выяснилось, белорусские елки - одни из самых дешевых в Ждановичах.





Понимаем, что надо еще прицениться, и идем дальше по рядам. Между боксами с туркменским трикотажем и невообразимо пахнущими специями обнаруживаем еще один елочный ряд.





Елочки здесь выглядят поприличнее: они куда более пушистые, без провалов и пустот в искусственной кроне. Цены - ровно такие же, как на белорусские, но производителем заявлена Украина, а сама модель елки называется «Сказка классическая».





В отдельную аллею «высадили» елочки с шишками на ветвях - видимо, именно эта опция значительно влияет на цену.





Подоспевший продавец Александр говорит, что самая маленькая (1,3 метра) стоит 75 рублей, средняя (1,8 метра) обойдется в 140 рублей. Самые большие - 2,2 и 2,5 метра - 190 и 290 рублей соответственно.





- Посмотрите, они же точь-в-точь как живые, - расхваливает свой товар Александр, - качество отменное, у меня у самого такая же, уже пять лет пользуюсь, новогодняя ночь всегда выходит чудесной и незабываемой! - продолжает он, ссылаясь на собственный опыт.





Охотно верим продавцу, обещаем подумать и, быть может, вернуться к нему, купить себе в дом такую проверенную, с шишками елку. Вдруг она и правда гарантия чудесной новогодней ночи.









Тренд новогодней моды - силикон





Идем дальше и видим настоящий тренд елочной моды последних сезонов - силиконовые елки, которые, если верить рекламе, трудно отличить от живых. Издалека они действительно выглядят как выращенные в питомнике. Цвет, крона, симметрия - все на месте.





Вблизи силиконовая хвоя тоже не разочаровывает: иголочки одна к одной, твердые, но эластичные. Из-за елок выглядывает продавец Наталья. Озвучиваем свои пожелания: хотим силиконовую елочку глубокого зеленого цвета не ниже полутора метров высотой.





- Есть 1,5 и 1,8 метра, в трех цветах, - рассказывает Наталья. - Вам сделаем со скидочкой, будет 450 рублей.





- Это за две? - интересуемся мы в ответ, чтобы как то скрыть удивление от ценового предложения.





- Нет, это за одну полутораметровая елочку, они в этом году у меня пользуются повышенным спросом, - отвечает продавец. - Вот только недавно продала такую, только нежно-салатового цвета. Покупайте сразу и вы, а то, пока будете ходить-прицениваться, могут все разобрать, вам и не достанется.





Проходим немного вперед и вновь видим силиконовые елки. Понимаем, что у Натальи есть конкурент. Интересуемся ценой.





- Только не ругаться, договорились? - предупреждает он и резко выдыхает. - 350 рублей.





- Очень хорошая цена, вы нас совсем не удивили, видели и дороже, - отвечаем мы.





- Тем более надо брать! - уверяет продавец.





- Надо, но дорого же!





На рынке три основных вида искусственных елок. Хвою делают из ПВХ, лески, силикона.

На рынке - елки трех видов





Понимаем, что нам как минимум нужна грамотная консультация, ведь самому елку можно выбрать разве что на глаз и на ощупь. И уже следующий продавец Игорь обстоятельно рассказывает о своем новогоднем елочном ассортименте.





- Сейчас искусственные елки бывают трех основных типов.





Елки из ПВХ - самые мягкие, служат меньше других, но и стоят дешевле. Иголки у них почти тряпочные, выпадают, к сожалению, обильно. Есть у них и еще один недостаток - резкий химический запах.





Второй вид - елки, хвоя которых сделана из лески. Чаще всего из нее делают сосны, у них жесткие, длинные иголки, которые торчат, как ершики, и долго держат форму. Они стоят дороже, но и служат лет пять минимум.





Ну и третий вид - елки, сделанные из силикона и пластика, их еще называют литыми. Они самые дорогие и качественные, их хвоя не осыпается, один раз купил - десятки лет пользуешься. Единственный минус - громоздкие в хранении.