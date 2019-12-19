А вы готовы? Мингорисполком принял решение о повышении стоимости проезда
19 декабря Мингорисполкомом принято решение о повышении тарифов на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте.
Об этом сообщает ГП «Столичный транспорт и связь».
В соответствии с принятым решением разовые поездки на наземный транспорт и на метро подорожают на 5 коп., проезд в пригородных автобусах – на 2 коп. за 1 км.
Правда, произойдет это не завтра - документ должен получить обязательное экспертное заключение Минюста.
И только после этого новые тарифы вступят в силу. Как раз "подарок" к праздникам...
Источник: minsknews.by
14:09 19/12/2019
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