



Об этом сообщает ГП «Столичный транспорт и связь».





В соответствии с принятым решением разовые поездки на наземный транспорт и на метро подорожают на 5 коп., проезд в пригородных автобусах – на 2 коп. за 1 км.





Правда, произойдет это не завтра - документ должен получить обязательное экспертное заключение Минюста.





И только после этого новые тарифы вступят в силу. Как раз "подарок" к праздникам...