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А вы готовы? Мингорисполком принял решение о повышении стоимости проезда

19 декабря Мингорисполкомом принято решение о повышении тарифов на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте.


Об этом сообщает ГП «Столичный транспорт и связь». 

В соответствии с принятым решением разовые поездки на наземный транспорт и на метро подорожают на 5 коп., проезд в пригородных автобусах – на 2 коп. за 1 км.

Правда, произойдет это не завтра - документ должен получить обязательное экспертное заключение Минюста. 

И только после этого новые тарифы вступят в силу. Как раз "подарок" к праздникам...
Источник: minsknews.by
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