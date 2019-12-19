12 уголовных дел за сутки! Берегите свои банковские карты





В настоящее время по каждому уголовному делу следователями проводятся следственные действия, а сотрудниками - милиции оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. В двух случаях это удалось сделать в кратчайшие сроки.





Так, по данным следствия, 58-летняя жительница Барановичей, используя бесконтактный способ проведения операций, неоднократно совершала платежи с использованием найденной на улице в районном центре банковской карты, принадлежащей 63-летней жительнице Ивацевичского района.





Таким образом потерпевшей был причинен имущественный ущерб на сумму 120 рублей. К подозреваемой применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.





Также 44-летняя жительница Лунинца, находясь в магазинах в районном центре, используя банковскую карту, принадлежащую знакомому, неоднократно проводила операции по оплате товаров и снимала наличные денежные средства в банкоматах, в результате чего причинила потерпевшему имущественный ущерб на сумму более 370 рублей.





Установлено, что PIN-код женщине сообщил сам потерпевший, когда просил приобрести для него товары в магазине. Женщина же его просьбу не выполнила, а товары на протяжении нескольких дней приобретала для собственного потребления. В настоящее время она задержана.





Всего же с начала 2019 года на территории Брестской области следователями возбуждено 782 уголовных дела по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса, в том числе 45 в декабре.









В целях обеспечения сохранности денежных средств следователи рекомендуют соблюдать следующие правила:





- никогда не сообщайте PIN-код или временный код, который пришел в виде sms-сообщения, третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам банка, кассирам и лицам, оказывающим вам помощь в использовании банковской карты;





- PIN-код банковской карты необходимо запомнить, а в случае, если сделать это затруднительно, хранить отдельно от банковской карты в недоступном для посторонних месте;





- с целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств с банковского счета, целесообразно установить лимит на сумму операций по банковской карте и подключить услуги по оповещению о проведенных операциях;





- в случае утери банковской карты, обратитесь в банк для ее незамедлительной блокировки.