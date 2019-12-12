С февраля 2020 года граждане Беларуси при подаче заявления на получение шенгенской визы все-таки должны будут платить пошлину за шенгенскую визу в размере 80 евро вместо 60 евро, как это было до сих пор. Детям также придется заплатить 40 евро вместо 35, как сейчас. Об этом Детям также придется заплатить 40 евро вместо 35, как сейчас. Об этом Телеграфу сообщили в SchengenVisaInfo.com.





В организации отметили, что несмотря на то, что переговоры между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима еще продолжаются, «более вероятно, что к Беларуси будут относиться так же, как и к другим странам, пока полностью не вступит в силу соглашение об упрощении визового режима».









Белорусы столкнутся с некоторыми изменениям в порядке подачи заявлений на получение визы, правил и льгот, начиная со 2 февраля 2020 года. Связано это с внедрением обновленного Шенгенского визового кодекса, принятого Советом ЕС в июне 2019 года.





Вследствие этого все представительства стран Шенгенской зоны, находящиеся за рубежом, обязаны применять новые правила, в том числе в Беларуси.





Новые правила также позволяют белорусам подавать заявку за шесть месяцев до поездки, а не за три, как сейчас, и предусматривают согласованный подход к выдаче многократных виз с более длительным сроком действия для регулярных путешественников с положительной визовой историей.





По информации SchengenVisaInfo.com , государства-члены, которые не представлены в Беларуси в визовых вопросах, теперь будут обязаны сотрудничать с внешними поставщиками услуг, чтобы облегчить подачу виз для путешественников.





Внешние поставщики услуг смогут взимать плату за обслуживание, которая не может быть выше, чем плата за визу. Это означает, что белорусы, обращающиеся к внешнему поставщику визовых услуг, могут заплатить до 160 евро за одну визу.





Кроме того, обновленный Визовый кодекс вводит механизм, который оценивает, должны ли визовые сборы меняться каждые три года. Будет введен еще один механизм, использующий визовый вопрос в качестве рычага, чтобы улучшить сотрудничество с третьими странами в вопросах реадмиссии.





Согласно Генту Укхайдараю из SchengenVisaInfo.com, благодаря этому механизму сборы могут увеличиться даже до 160 евро, если власти ЕС сочтут это необходимым.





«Визовый сбор в размере 120 или 160 евро будет применяться к третьим странам, не сотрудничающим с ЕС, в тех случаях, когда Комиссия ЕС считает, что необходимо принять меры для повышения уровня сотрудничества соответствующей третьей страны и общих отношений Союза с эта третья страна», - объясняет Укхайдарай, добавляя, что это положение не распространяется на детей в возрасте до 12 лет.





Механизм также может сократить срок действия визы и ввести более длительные сроки обработки виз.



