Окончательно и бесповоротно: утвержден график выходных на Новый год

Постановление №872 от 18 декабря принято в связи с указом президента о назначении 2 января выходным днем.





В итоге 1 и 2 января будем отдыхать.





В пятницу 3 января и в субботу 4 января придется поработать - в субботу отрабатываем за понедельник 6 января.





Посде этого будет три выходных - 5, 6 и 7 января.





Суббота 11 января будет выходной. Ранее в эту субботу надо было отработать понедельник 6 января.









Ну, и, напомним, Рождество 25 декабря никто не отменял.



