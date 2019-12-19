Аномально тепло: температурные рекорды обновились по всей Беларуси

В Беларуси продолжается аномально теплая для декабря погода. Синоптики уже заявили, что температурные нормы превышены на несколько градусов. С начала месяца температурные рекорды обновлялись несколько раз. 18 декабря не стало исключением.





Обновились температурные максимумы сразу во всех областных центрах Беларуси. В Минске было +7,5°С, что на 2,1°С больше прошлого рекорда. В Бресте воздух прогрелся до +12,2°С – больше предыдущего значения на 0,7°С. В Гомеле столбик термометра показал +6,8°С против + 6,5°С. В Гродно температура поднялась до +10,6°С, прошлый экстремум составлял +7,9°С. В этих городах были побиты рекордные значения 30-летней давности.





Обновился температурный максимум и в Витебске: +7,4°С против +5,2°С, зафиксированных в 2011 году. В Могилеве был побит рекорд 1972 года: +6°С против +5,2°С.





Температурные рекорды пали 18 декабря Борисове, Лельчицах, Пинске, Брагине, Полоцке и многих других городах. Самая высокая температура была зафиксирована на метеостанции Полесской, там воздух прогрелся до +12,8°С.





В ближайшие дни в Беларуси сохранится теплая погода. При этом дискомфорт может доставить сильный порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха будет достигать +8..+10°С.



