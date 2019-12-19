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Аномально тепло: температурные рекорды обновились по всей Беларуси

Температурные рекорды обновились 18 декабря во многих городах Беларуси, об этом свидетельствуют данные погодного ресурса Meteoinfo.by.

В Беларуси продолжается аномально теплая для декабря погода. Синоптики уже заявили, что температурные нормы превышены на несколько градусов. С начала месяца температурные рекорды обновлялись несколько раз. 18 декабря не стало исключением.

Обновились температурные максимумы сразу во всех областных центрах Беларуси. В Минске было +7,5°С, что на 2,1°С больше прошлого рекорда. В Бресте воздух прогрелся до +12,2°С – больше предыдущего значения на 0,7°С. В Гомеле столбик термометра показал +6,8°С против + 6,5°С. В Гродно температура поднялась до +10,6°С, прошлый экстремум составлял +7,9°С. В этих городах были побиты рекордные значения 30-летней давности.

Обновился температурный максимум и в Витебске: +7,4°С против +5,2°С, зафиксированных в 2011 году. В Могилеве был побит рекорд 1972 года: +6°С против +5,2°С.

Температурные рекорды пали 18 декабря Борисове, Лельчицах, Пинске, Брагине, Полоцке и многих других городах. Самая высокая температура была зафиксирована на метеостанции Полесской, там воздух прогрелся до +12,8°С.

В ближайшие дни в Беларуси сохранится теплая погода. При этом дискомфорт может доставить сильный порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха будет достигать +8..+10°С.
Sputnik.by
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