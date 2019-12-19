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Самый мощный смартфон Huawei выйдет без сервисов Google

Huawei выпустит свой следующий флагман в марте 2020 года. Представитель компании подтвердил прессе, что смартфон снова выйдет без сервисов Google, передает Frandroid.

Топ-менеджер компании Ричард Ю (Richard Yu) объявил на пресс-конференции, что релиз Huawei P40 и P40 Pro с самыми мощными характеристиками состоится в марте 2020 года. Оба девайса презентуют на мероприятии в Париже. Ю заметил, что флагманские смартфоны компании снова выйдут без поддержки сервисов Google, но с актуальной версией Android 10.

Отсутствие сервисов Google связано с тем, что Huawei не может лицензировать продукты американской компании для использования на своих устройствах. Эксперты заметили, что на домашнем рынке смартфоны Huawei и раньше выходили без ПО от Google, поэтому китайского потребителя не заботят проблемы с лицензированием. Журналисты предположили, что отсутствие сервисов Google помешает глобальной экспансии линейки P30.


Первым смартфоном Huawei, который вышел без поддержки американских сервисов, стал представленный в сентябре Mate 30 Pro. Девайс не добрался до многих рынков, в Россию аппарат привезли ограниченным тиражом и лишь спустя несколько месяцев.

США внесли Huawei в санкционный список в мае текущего года. Вашингтон обвинил компанию в шпионаже, пишет lenta.ru
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