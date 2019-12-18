Уже завтра: дорожают некоторые ж.д билеты

Подорожает также переоформление билетов в день отправления. Также вырастет тарифный сбор за бронирование мест для проезда в пригородных и междугородных автобусах. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ № 94 от 6 декабря этого года. Документ вступает в силу с 19 декабря.





Постановлением МАРТ повышаются предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов, проще говоря, ж.д. вокзалов. Это в том числе оформление и переоформление билетов на поезда.





Тариф за оформление билетов в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий в настоящее время составляет 15 копеек, а станет 30 копеек. То есть билет на эти поезда подорожает на 15 копеек.





Также вырастет тариф на оформление билетов на международные поезда: в одну сторону - до 70 копеек (сейчас - 50 копеек), туда-обратно - до 1 рубля (сейчас - 90 копеек).





Подорожают также услуги переоформления билетов в день отправления поезда: на региональные линии бизнес-класса - до 30 копеек (сейчас - 15 копеек), международные - до 70 копеек (сейчас - 50 копеек).





Бронирование места теперь стоит 25 копеек, а будет - 30 копеек.





Также дороже станет оформить возврат платежей за неиспользованный билет или перевозочные документы на багаж. К примеру, услуга по возврату билета на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий (СНГ и страны Балтии) подорожает до 30 копеек (сейчас - 15 копеек). До такой же суммы подорожает и услуга по возвращению абонентского билета на проезд в поездах городских линий и региональных линий экономкласса.





За оформление возврата билета на международный поезд по-прежнему нужно будет заплатить 90 копеек.





Еще одно изменение - вырастет тарифный сбор за бронирование места для проезда в пригородных и междугородных автобусах регулярного сообщения до 15 копеек.