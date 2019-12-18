Аркадия Бабченко выдворили из Израиля













Наделавший много шума своим "убийством" в Украине Аркадий Бабченко не так давно перебрался в Израиль, потому что, как он сам объяснял, был не в силах смириться с новым режимом. Однако, на обетованной земле он пробыл недолго и был выдворен местными властями, о чем сообщил в своем же Фейсбуке.





- Когда жизнь опередила мечту. И мем стал реальностью. А меня-таки выдворили из Израиля. Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы - нет вида на жительство - нет вида, нет разрешения на работу - нет разрешения, нет работы. Что тут в принципе можно обсуждать? Казалось бы. Но нет. Ну и как мы видим, запрет на работу и угроза депортацией закончилась тем, что меня таки выдворили из Израиля. Все по канонам. Классика жанра. Как перестать орать, а? – написал Бабченко.





29 мая 2018 года украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая оказалось, что это была инсценировка СБУ. В этот же день Бабченко встретился с Петром Порошенко. Президент в интервью испанской газете El País позже заявил, что спецслужбы вынуждены были инсценировать убийство из-за того, что киллер для ликвидации журналиста действительно был нанят.





В феврале 2017 года Аркадий Бабченко уехал из России в Прагу, а потом переехал жить в Киев - по словам его товарищей, из-за проблем с визой. Журналист объяснял свой переезд опасностью нахождения в России и сообщениями о заведенном против него уголовном деле.





Бабченко был военным корреспондентом "Московского Комсомольца" и "Новой газеты". В качестве независимого корреспондента освещал российско-грузинский конфликт 2008 года, события на Евромайдане, войну в Донбассе, акции протеста в Стамбуле.