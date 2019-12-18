Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Какой фрукт самый полезный в мире — ученые определились!

Любители экзотики, торжествуйте! Ученые назвали самый полезный плод в мире — оказалось, что это гуава.


Ученые из Национального института в Хайдарабаде в Индии провели серию экспериментов для того, чтобы определить самый ценный фрукт в мире. В списке полезных фруктов гуава обошла гранат, сливу, яблоко, виноград и манго. Экзотический плод оказался лидером по содержанию витамина C (в 5 раз превзойдя апельсин) и других антиоксидантов.

По мнению экспертов, регулярное употребление гуавы способствует укреплению иммунитета, лучшей регенерации клеток организма, замедлению процессов старения и снижению риска развития множества заболеваний.

По форме и размеру плоды гуавы похожи на яблоко или грушу. У них приятный аромат, напоминающий лимонную цедру. Мякоть на вкус сладкая или немного кисловатая. Растение характерно для тропического климата. Гуаву выращивают преимущественно в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, а также в странах Океании.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru