Гродненский роддом перестал делать аборты









В роддоме говорят, что таким образом врачи стремятся сохранить репродуктивное здоровье женщин. Право на выбор у жительниц Гродненщины всё ещё остается. После обязательного предабортного консультирования женщина (если она всё-таки решилась на этот шаг) может сделать аборт в других медицинских учреждениях, но только не в местном перинатальном центре.





Заведующая поликлиникой Гродненского областного клинического перинатального центра Светлана Разина объясняет, что их консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья», созданное для оказания комплексной помощи женщинам и супружеским парам с нарушениями репродуктивной функции, проанализировало ситуацию с бесплодием и невынашиванием беременности в Гродненской области и пришло к выводу, что одной из причин данных патологий является именно аборт.





Уже в нескольких городах Беларуси действуют своеобразные безабортные зоны. Первой стал Логойский район, где врачи, пользуясь своим правом, отказались делать аборты.





Напомним, что соответствующих изменений в Закон Республики Беларусь о здравоохранении ещё в 2014 году добилась Белорусская Христианская Демократия при поддержке движения Пролайф.