Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Гродненский роддом перестал делать аборты

С начала декабря в Гродненском областном перинатальном центре начали осуществлять проект «Клиника без абортов».



В роддоме говорят, что таким образом врачи стремятся сохранить репродуктивное здоровье женщин. Право на выбор у жительниц Гродненщины всё ещё остается. После обязательного предабортного консультирования женщина (если она всё-таки решилась на этот шаг) может сделать аборт в других медицинских учреждениях, но только не в местном перинатальном центре.

Заведующая поликлиникой Гродненского областного клинического перинатального центра Светлана Разина объясняет, что их консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья», созданное для оказания комплексной помощи женщинам и супружеским парам с нарушениями репродуктивной функции, проанализировало ситуацию с бесплодием и невынашиванием беременности в Гродненской области и пришло к выводу, что одной из причин данных патологий является именно аборт.

Уже в нескольких городах Беларуси действуют своеобразные безабортные зоны. Первой стал Логойский район, где врачи, пользуясь своим правом, отказались делать аборты.

Напомним, что соответствующих изменений в Закон Республики Беларусь о здравоохранении ещё в 2014 году добилась Белорусская Христианская Демократия при поддержке движения Пролайф.
Крыніца
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru