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Oops! У могилевского дедушки прямо в автобусе из одежды выпал... обрез

15 декабря в Могилеве пассажиры автобуса городского маршрута №8 наблюдали курьезный случай.

После отправления от остановки «ул. Островского» у пенсионера из одежды выпал обрез ружья. Среагировали двое попутчиков: один мужчина подобрал оружие, а несовершеннолетний парень позвонил в милицию.


Все трое вышли на ближайшей остановке. Пассажир с обрезом направился во дворы (позже выяснилось, чтобы передать находку правоохранителям), а пенсионер и подросток пошли за ним. При этом юноша оставался на телефонной связи с дежурным милиционером и сообщал о передвижении.

В итоге ружье было передано ближайшему наряду Департамента охраны МВД. К тому моменту хозяин обреза уже ехал домой, не желая участвовать в разбирательстве. Однако через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили его личность. Сделать это помог мобильный телефон, который дедушка забыл в автобусе.

Как выяснилось, владельцем оружия оказался 74-летний могилевчанин. С его слов, он приобрел обрез около 30 лет назад на городском рынке у незнакомца. Покупку все время хранил в деревне, где периодически использовал для охоты. Теперь решил перевезти ружье в квартиру.

В сельском доме могилевчанина также были найдены патроны и порох.

В настоящее время обрез ружья направлен на экспертизу. От ее результатов будет зависеть, к какой ответственности будет привлечен пенсионер.
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