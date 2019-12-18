Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Санкции пересмотрят. Что предусматривает новый Кодекс об административных правонарушениях

Пересмотреть правоприменительную практику, некоторые санкции в сторону смягчения и обобщить случаи использования технических средств фиксации правонарушений планируют в новом КоАП, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

К работе над проектами КоАП и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях подключены руководители госорганов, парламентарии, ученые, юристы-практики. Об этом заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс рассказала 18 декабря во время республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

Так, предстоит определиться с разделением административных правонарушений на несколько видов по аналогии с Уголовным кодексом: менее тяжкие, более тяжкие.

Некоторые из пересмотренных санкций станут мягче. Отдельные правонарушения могут стать незначительными и лишиться оснований для привлечения к ответственности. Такая норма уже существует, но, по словам О. Чуприс, работает не совсем хорошо.

Также анализируется практика привлечения к ответственности. Эксперты считают, что административный процесс должен вестись быстрее и не вызывать последующих затруднений.

— Если, например, гражданин готов оплатить штраф на месте, то это не должно служить препятствием для его дальнейшего продвижения по службе: он признал вину, и это не является тем правонарушением, которое должно повлечь для него серьезные последствия, — пояснила О. Чуприс.

В отдельном разделе кодекса намерены обобщить работу по использованию технических средств фиксации правонарушений и сгруппировать соответствующие нормы, которые сейчас разрозненны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru