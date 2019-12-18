Почти две сотни человек — около 80 граждан Киргизии и 100 граждан Таджикистана — начали закидывать друг друга камнями на спорном участке границы между двумя странами.





Конфликт удалось погасить благодаря вмешательству представителей пограничных ведомств двух стран, руководителей областных администраций и сотрудников правоохранительных органов.





В результате конфликта четверо граждан Киргизии поступили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Кроме того, выстрелами из малокалиберного ружья были ранены военнослужащий Внутренних войск МВД Киргизии и местный житель.





Последний конфликт на таджикско-киргизской границе разгорелся 15 сентября. Обе стороны начали строительство на спорном участке границы. Эти действия повлекли за собой «словесную перепалку, которая переросла в перестрелку». В результате конфликта, в котором, по утверждению одной из сторон, были применены минометы, погибли трое таджикских военных и один киргизский пограничник. Еще 12 и 13 человек со стороны Киргизии и Таджикистана соответственно получили ранения.





Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. В ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.