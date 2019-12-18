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«Кислая новость»: в Польшу, Литву и др. нельзя ввезти даже лимоны и мандарины. Бананы – можно

Евросоюз ввел с 14 декабря новые правила, касающиеся ввоза на его территорию продукции растительного происхождения.



Страны ЕС, в том числе и Польша, будут допускать на свою территорию только пять видов заморских фруктов и овощей: ананасы, кокосы, дуриан, бананы и сухофрукты (изюм, курага и др.). Все другие виды и сорта фруктов, включая цитрусовые, ввозить в ЕС нельзя, равно как овощи, семена и живые цветы. Введение запрета продиктовано заботой о фитосанитарной безопасности стран-членов ЕС, передает радиостанция RMF FM. По данным медиков, завозные овощи и фрукты, цветы и семена могут привести к распространению болезнетворных бактерий, грибков, вирусов и насекомых-вредителей, к которым нет противоядия у местных сортов.

Запрет относится и к юридическим, и к физическим лицам, на что следует обратить особое внимание белорусам, выезжающим в Польшу «на закупы». Напомним, подобные ограничения действуют в отношении мясных, молочных, рыбных и некоторых других продуктов, которые нельзя ввозить на территорию ЕС даже для личных нужд.

Ввоз указанной продукции по-прежнему возможен на территорию ЕС, но при наличии справки от польских фитосанитарных карантинных служб.
"Вечерний Брест"
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