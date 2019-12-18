Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Главным архитектором Минска назначена Ольга Радченко

Главным архитектором Минска назначена Ольга Радченко.

Ольга Радченко – выпускница Минского архитектурно-строительного техникума и БНТУ. Ранее работала в «Минскпроекте», где занимала должность руководителя архитектурной мастерской. 

Как рассказывала газета «На стройках Минска», по итогам 2016 года «Минскпроект» назвал группу О. Радченко лучшей за разработку архитектурного проекта научно-производственной базы РУП «Криптотех» Департамента государственных знаков Министерства финансов. Здание планировалось возвести на улице Скорины в Минске. 

Позже группа под руководством О. Радченко работала над внешним обликом и интерьерами жилого комплекса «Липень» в поселке Восточный, где требованием заказчика было спроектировать здания, которые стали бы украшением городской среды.


Летом 2019 года Радченко была назначена заместителем председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
Источник: minsknews.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru