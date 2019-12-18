Главным архитектором Минска назначена Ольга Радченко.

Ольга Радченко – выпускница Минского архитектурно-строительного техникума и БНТУ. Ранее работала в «Минскпроекте», где занимала должность руководителя архитектурной мастерской.





Как рассказывала газета «На стройках Минска», по итогам 2016 года «Минскпроект» назвал группу О. Радченко лучшей за разработку архитектурного проекта научно-производственной базы РУП «Криптотех» Департамента государственных знаков Министерства финансов. Здание планировалось возвести на улице Скорины в Минске.





Позже группа под руководством О. Радченко работала над внешним обликом и интерьерами жилого комплекса «Липень» в поселке Восточный, где требованием заказчика было спроектировать здания, которые стали бы украшением городской среды.









Летом 2019 года Радченко была назначена заместителем председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.