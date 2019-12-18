Главным архитектором Минска назначена Ольга Радченко
Главным архитектором Минска назначена Ольга Радченко.
Ольга Радченко – выпускница Минского архитектурно-строительного техникума и БНТУ. Ранее работала в «Минскпроекте», где занимала должность руководителя архитектурной мастерской.
Как рассказывала газета «На стройках Минска», по итогам 2016 года «Минскпроект» назвал группу О. Радченко лучшей за разработку архитектурного проекта научно-производственной базы РУП «Криптотех» Департамента государственных знаков Министерства финансов. Здание планировалось возвести на улице Скорины в Минске.
Позже группа под руководством О. Радченко работала над внешним обликом и интерьерами жилого комплекса «Липень» в поселке Восточный, где требованием заказчика было спроектировать здания, которые стали бы украшением городской среды.
Летом 2019 года Радченко была назначена заместителем председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
Источник: minsknews.by
14:08 18/12/2019
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