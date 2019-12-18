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Четвертый раз за год: БЖД объяснила, почему ломаются Штадлеры

Замначальника БелЖД Андрей Якобсон в в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, по каким причинам поезда «Штадлер», которые ездят по маршруту Минск — Гомель, уже четыре раза в этом году ломались в пути


Белорусская железная дорога и компания Stadler начали служебное расследование после аварийной остановки поезда, следовавшего из Минска в Гомель, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" замначальника БЖД Андрей Якобсон.

Авария в поезде "Штадлер" произошла вечером в воскресенье 15 декабря недалеко от станции Красный Берег. Как сообщили очевидцы, которые ехали в составе, сначала в салоне произошли вспышки, затем появился запах гари. Пассажиров, более 590 человек, попросили покинуть вагоны, позже из Жлобина подогнали другой состав, который доставил людей в Гомель.

Как рассказали в эфире канала, причина ЧП уже установлена – на крыше поезда был поврежден высоковольтный кабель.

"Каких-то серьезных неисправностей с этими поездами не было, но в этом году – в июне, июле и два случая в декабре – произошли технические неисправности с этим подвижным составом", – сказал Якобсон.


Он также уточнил, что все эти происшествия друг с другом никак не связаны.

По словам представителя БЖД, сейчас специалисты железной дороги совместно с компанией Stadler проводят служебное расследование, чтобы установить обстоятельства последнего ЧП.

Поезда компании Stadler начали использоваться для перевозки пассажиров в Беларуси в 2011 году. В настоящее время на разных направлениях курсируют 18 таких составов.
Источник: sputnik.by
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