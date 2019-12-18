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В Минске водитель автомобиля умер за рулем и врезался в другие машины

ЧП произошло около 9.30 cегодня.


Водитель автомобиля «Газель» двигался по улице Карла Либнехта и въехал в припаркованный в первой полосе для движения автомобиль Audi. В итоге Audi продвинулся вперед и повредил припаркованный автомобиль Saab, сообщает ГАИ.
 
По предварительной информации, 56-лентий водитель «Газелли» скончался за рулем во время движения, ему стало плохо. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
 
Госавтоинспекция напоминает водителям о запрете на управление транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения. В случае,  если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.
Blizko.by
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