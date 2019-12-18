В Белорусском союзе художников сменился руководитель
Вместо 61-летнего Григория Ситницы им стал 36-летний Глеб Отчик.
Глеб Отчик / minsknews.by
За него проголосовали 154 делегата 23-го съезда Белорусского союза художников с 307. Мероприятие прошло во вторник во Дворце искусств в Минске.
Отчик — уроженец Гомеля, выпускник Белорусской государственной академии искусств по специальности "монументально-декоративное искусство". До сих пор он был первым заместителем председателя. Григорий Ситница руководил союзом с декабря 2013 года.
09:54 18/12/2019
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