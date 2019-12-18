В Белорусском союзе художников сменился руководитель

Глеб Отчик / minsknews.by

За него проголосовали 154 делегата 23-го съезда Белорусского союза художников с 307. Мероприятие прошло во вторник во Дворце искусств в Минске.





Отчик — уроженец Гомеля, выпускник Белорусской государственной академии искусств по специальности "монументально-декоративное искусство". До сих пор он был первым заместителем председателя. Григорий Ситница руководил союзом с декабря 2013 года.



