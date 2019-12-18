Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Российский хакер в США признался в краже $1,5 млрд

В США судят российского хакера по имени Антон Б., который был экстрадирован из Таиланда в ноябре 2017 года по подозрению в кибермошенничестве, сообщает "Росбалт".




По версии обвинения, россиянин под псевдонимом Kusok с июня 2014-го по ноябрь 2016 года занимался компьютерным мошенничеством с незаконными налоговыми возвратами, сумма ущерба составила $1,5 млрд.

При этом отмечается, что хакер уже готовится дать признательные показания по нескольким статьям, в том числе краже личности при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит до 27 лет тюрьмы.

Отмечается, чт взлом компьютеров был возможен из-за уязвимости в бухгалтерском ПО американских компанияй, занимающихся подачей заявлений на возврат налогов от имени своих клиентов. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru