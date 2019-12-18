Российский хакер в США признался в краже $1,5 млрд













По версии обвинения, россиянин под псевдонимом Kusok с июня 2014-го по ноябрь 2016 года занимался компьютерным мошенничеством с незаконными налоговыми возвратами, сумма ущерба составила $1,5 млрд.





При этом отмечается, что хакер уже готовится дать признательные показания по нескольким статьям, в том числе краже личности при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит до 27 лет тюрьмы.





Отмечается, чт взлом компьютеров был возможен из-за уязвимости в бухгалтерском ПО американских компанияй, занимающихся подачей заявлений на возврат налогов от имени своих клиентов.